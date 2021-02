Tennis

Une imitation de Djokovic en saluant un public imaginaire : Sacré Kyrgios

OPEN D'AUSTRALIE 2021 - A son entrée sur la Margaret Court Arena en compagnie de son compère Thanasi Kokkinakis, Nick Kyrgios n'a pas pu se retenir : il a fait mine de saluer un public absent pour cause de confinement à Melbourne, via la célébration habituelle de Novak Djokovic. Mais la paire australienne s'est ensuite inclinée en deux sets (6-4, 6-4) contre Kubot et Koolhof.

00:00:43, 351 vues, il y a une heure