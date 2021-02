Tennis

VIDEO - ASLAN KARATSEV NE LÂCHE RIEN

OPEN D'AUSTRALIE - Le 114ème mondial, Aslan Karatsev, ne se démoralise pas face à Novak Djokovic à Melbourne. Alors que le Serbe menait 5-1 dans le second set, Aslan Karatsev ne veut rien lâcher et recolle à 5-3. Alors qu'il sert pour le gain du second set dans cette demi-finale, Novak Djokovic commence à commettre plus d'erreurs.

00:00:52, 567 vues, 18/02/2021 à 10:19