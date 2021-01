Philosophe et apaisé, Alexander Zverev. Est-ce la perspective de devenir prochainement père de famille ? "C'est prévu pour le mois de mars, nous dit-il. C'est la meilleure nouvelle que j'ai eue en 2020. J'ai hâte. C'est un moment fort dans la vie de n'importe qui. On va voir comment la mienne va changer." L'Allemand affiche en tout cas un certain recul par rapport à la situation vécue par les joueurs et les joueuses en Australie. Loin des polémiques, celui qui s'était fait discret jusqu'ici jette de l'eau froide sur tous les débuts d'incendie.