On ignore encore si Novak Djokovic pourra se lancer à partir de la semaine prochaine en quête d'un 21e titre du Grand Chelem qui serait également son 10e à Melbourne Park. Le Serbe livre ces jours-ci une bataille d'un autre genre, dont l'issue ne dépend pas de lui. S'il a obtenu gain de cause devant un juge lundi et peut circuler librement , le ministre australien de l'Immigration peut décider à tout moment de ses prérogatives pour annuler à nouveau son visa et prononcer son expulsion.

Mais pour l'heure, le numéro un mondial a repris le chemin de l'entraînement, dans l'attente d'un dénouement qu'il espère favorable. Si tel est le cas, deux questions se posent :

1. Quelles séquelles psychologiques et physiques gardera-t-il de ces six jours passés successivement dans l'avion, à l'isolement à l'aéroport pendant toute une nuit puis en centre de rétention ?

2. Quelle sera l'attitude du public australien à son égard ?

Sur le premier point, Tim Henman, interrogé par nos collègues de Eurosport UK, ne se fait pas trop de souci pour Djokovic, même s'il concède que son entame de quinzaine sera sans doute plus périlleuse qu'à l'accoutumée. "Le tirage au sort sera important pour lui, juge l'ancien numéro 4 mondial. Il est raisonnable de penser que, sur les deux premiers tours notamment, il sera un peu plus en danger, mais il peut construire sa confiance et sa forme sur la quinzaine, avec l'expérience énorme qui est la sienne. S'il se sort des premiers tours, il sera de plus en plus difficile à battre. Bien sûr que ce n'est pas la préparation idéale que d'être enfermé dans une pièce pendant quatre ou cinq jours, mais il va être soulagé, impatient et déterminé."

Cette affaire, ce n'est bon pour personne

En revanche, en dehors de l'habituelle colonie serbe toujours présente au soutien de son héros dans les tribunes australiennes, Henman s'attend à un accueil froid voire glacial pour le numéro un mondial s'il est finalement autorisé à jouer : "Nous savons tous ce que les Australiens ont traversé ces deux dernières années avec des mesures très dures, des confinements et je ne pense pas que Djokovic soit très bien reçu quand il ira sur le court."

Pour autant, pas sûr là encore que ce soit un problème. Au contraire ? "L'accueil risqué d'être très hostile, mais connaissant Novak, connaissant son attitude, il prospère dans la confrontation, reprend Tim Henman. Puis il a gagné neuf fois ici." Il espère néanmoins que cette affaire ne constituera pas "un nuage permanent au-dessus du tournoi pendant toute la quinzaine."

Si vous voulez mon avis sur toute cette affaire, je pense que ce n'est bon pour personne, que ce soit pour Tennis Australia, l'Etat de Victoria, le gouvernement australien ou Djokovic lui-même, estime-t-il. Tout ça aurait pu et aurait dû être évité. Maintenant, nous sommes dans une sorte de zone grise et les avocats sont entrés en jeu. Alors il était inévitable que ça devienne le bordel. Donc, vraiment, ce n'est bon pour personne." Pour le quadruple demi-finaliste de Wimbledon , il n'y a de toute façon que des perdants jusqu'ici dans cette histoire.

Comme tout le monde, Tim Henman espère que, très vite, il ne sera plus question que de tennis. Comme ce devrait être le cas à une poignée de jours de l'Open d'Australie. Au lieu de quoi le meilleur joueur du monde, triple tenant du titre et nonuple vainqueur du tournoi ne sait même pas encore s'il pourra défendre ses chances. Mais si tel est le cas, le Britannique en est convaincu : "Novak sera encore l'homme à battre pour moi."

