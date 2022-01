Pour éviter toute ambiguïté, soyons clairs : si Daniil Medvedev a remporté l'US Open 2021 face à Novak Djokovic, c'est avant tout parce que le Russe a signé lors de la finale une performance majuscule. Une démonstration au service, en retour, à l'échange, un contrôle total et constant sur la partie et suffisamment de solidité mentale pour ne pas craquer au moment de conclure.

Mais il avait, aussi, bénéficié du gigantesque poids qui pesait sur les épaules de Djokovic, qui jouait pour le Grand Chelem, soit une part de légende inédite dans le tennis masculin depuis 52 ans. Tout ceci a fini par étouffer le champion serbe. Même lui a fini par céder, tennistiquement, en étant dominé, et émotionnellement, en fondant en larmes au dernier changement de côté.

"Qu'est-ce que j'ai ressenti après le match ? Du soulagement, avait confié Djokovic. J'étais content que ce soit fini. Parce que la préparation pour ce tournoi et tout ce que j'ai eu à gérer mentalement et émotionnellement ces dernières semaines, c'était beaucoup." Pour que Novak Djokovic en personne vive une défaite en finale de Grand Chelem au moins autant comme une libération que comme une déception, cela en dit long sur la manière dont il avait pu vivre l'événement.

Quatre mois plus tard, Medvedev est à nouveau en finale de Grand Chelem. Presque une routine maintenant pour lui puisque ce sera sa quatrième, et la troisième fois lors des cinq derniers Majeurs qu'il est un des deux acteurs du dernier match de la quinzaine. En apparence, beaucoup de similitudes entre le contexte de ce week-end et celui de l'US Open. Face à lui, Rafael Nadal, une autre légende vivante du tennis, en mesure de décrocher un 21e titre du Grand Chelem. "C'est marrant que je joue encore une finale contre quelqu'un qui peut gagner le 21e", a souri le numéro 2 mondial, vendredi.

Bien sûr, l'enjeu est majuscule pour Nadal, du point de vue historique. En s'imposant dimanche, il serait, pour la première fois, l'homme le plus titré de l'histoire du Grand Chelem, devant Roger Federer et Novak Djokovic. Mais pour au moins trois raisons, sa situation est incomparable avec celle du Serbe lors du dernier US Open :

. Le Grand Chelem. C'est le point essentiel. C'est bien l'opportunité de gagner les quatre Majeurs dans la même saison qui a tant pesé à Djokovic l'été dernier, bien plus que la perspective du 21e titre, enjeu presque "secondaire" dans cette affaire. "Nole" savait qu'il aurait d'autres occasions de gagner un Grand Chelem supplémentaire (même si, au moins à court terme, sa non-vaccination lui complique aujourd'hui sérieusement la vie sur le circuit). C'était en revanche probablement son unique chance de rejoindre Donald Budge et Rod Laver dans la légende.

. Roland-Garros arrive. Même en admettant qu'il s'incline sur la Rod Laver Arena dimanche, Nadal aura sans doute une chance plus importante encore de mettre dans le mille lors du prochain tournoi du Grand Chelem. Vu ce qu'il a montré aux antipodes depuis le début de l'année, sur la surface la plus traumatisante pour son corps, et alors qu'il n'avait quasiment pas joué depuis sept mois, lui offre des perspectives plus qu'intéressantes pour la saison sur terre. Rien ne dit que Novak Djokovic sera en mesure de jouer à Paris et, même dans ce cas de figure, impossible de ne pas considérer que Nadal aurait une chance de soulever la Coupe des Mousquetaires même en sa présence.

. Le contexte. Nadal revient de loin. Il l'a dit et répété, il y a encore quelques semaines, il ne savait pas s'il pourrait reprendre la compétition. Sa présence en Australie constituait déjà une forme de victoire pour lui. "Parce qu'il est venu ici sans véritable ambition, et ceci dit avec des guillemets parce qu'il est évidemment un compétiteur, je pense qu'il est plus tranquille que d'habitude, notamment avant une finale, estime ainsi Alex Corretja. Je ne sais pas si on peut dire que sa présence en finale est inattendue, mais oui, on avait des doutes sur son pied, ses mouvements, sa capacité à jouer à 100%."

Bien sûr qu'il y a une pression supplémentaire sur Medvedev

Parce que toute l'attention était concentrée sur Djokovic et sa quête du Grand Chelem, Daniil Medvedev a presque pu avancer masqué à Flushing. Bien sûr, tout le monde a de la pression avant une finale majeure. Mais ce qui pesait sur lui était incomparable avec tout ce que son adversaire devait appréhender. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. D'autant que son titre à New York, s'il lui a conféré une nouvelle dimension, lui impose aussi de nouvelles obligations. Des deux protagonistes, il est même peut-être celui qui a, sinon le plus à perdre, le plus à prouver. Il a remporté le dernier Majeur sur cette surface et s'il affronte un géant dimanche, c'est aussi un géant qui est resté éloigné des courts.

"Bien sûr qu'il y a une pression supplémentaire sur Medvedev, selon John McEnroe. Il est peut-être le meilleur joueur du monde sur dur, et sans Djokovic, il l'est à coup sûr. Il a gagné un Grand Chelem et les attentes, celles des autres et plus encore ses propres attentes, sont bien plus grandes désormais. Une finale, c'est presque le minimum pour lui en Australie. C'est un sacré test pour Medvedev. S'il gagne en battant Nadal après avoir battu Djokovic à l'US Open, il n'y aura plus de doutes, il sera le patron, au moins sur dur. Ce serait une façon pour lui de s'installer définitivement. Mais s'il perd, peut-être que certains diront 'Est-ce que c'était juste un one shot pour lui à l'US ? Est-ce qu'il a gagné parce que Djokovic a craqué ?'"

Daniil Medvedev & Rafael Nadal Crédit: Getty Images

Puis Nadal a cette faculté à dissiper les enjeux historiques. Au moins parvient-il à le faire croire à son adversaire comme à la terre entière. Mats Wilander est convaincu qu'il ne bluffe pas sur ce plan : "Quand il sera dans la cinquantaine, peut-être qu'il repensera à combien de titres il possède mais aujourd'hui, je ne crois pas du tout que ce soit son état d'esprit". "Le connaissant, confirme Alex Corretja, il va prendre point par point, comme il le fait à chaque fois. Et c'est seulement s'il se rapproche de la victoire, qu'il commencera à sentir peut-être ce poids. Mais au début du match, je ne le crois pas."

Cette affiche offre un drôle de paradoxe. Daniil Medvedev et son "petit" titre du Grand Chelem face à Rafael Nadal et ses 20 couronnes, son palmarès titanesque, son aura légendaire. Pourtant, le Majorquin n'est pas loin d'avoir une tête d'outsider. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Medvedev. Lors de ses trois premières finales, face à Nadal à l'US Open en 2019 puis par deux fois l'an passé contre Djokovic, il était le "petit". Une victoire avait valeur d'exploit. Elle est désormais considérée comme une forme de normalité. C'est un problème de riche, le signe qu'il a changé de dimension. Mais dans l'approche du combat de dimanche, ce n'est pas forcément l'élément le plus simple à gérer.

