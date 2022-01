Jouera, jouera pas ? Alors que se profile le tirage au sort de l’Open d’Australie jeudi (5h du matin, heure française), le circuit attend toujours de savoir si Novak Djokovic sera de la partie ou non. Libéré lundi après une décision du juge, le Serbe reste sous la menace d’une expulsion du territoire australien si le gouvernement décidait de retoquer son visa.

Ad

Open d'Australie La WTA soutient Voracova, la joueuse expulsée avec une exemption similaire à Djokovic IL Y A UNE HEURE

Dans le podcast "Das Gelbe vom Ball" de nos collègues d’Eurosport Allemagne, il a donné son opinion sur les conséquences à court terme d’une telle préparation. "Novak, c’est un battant, avec une mentalité de Street Fighter ! Il était dans un bunker quand il avait dix ans quand les bombes sont arrivées dans sa ville, il faut se souvenir de ça, a-t-il rappelé. Reste que sa préparation est la pire possible avant un Grand Chelem."

Son père a dépassé son rôle

"Non seulement il n’a pas été sur un court de tennis pendant six jours, mais il n’a pas pu manger ce qu’il a l’habitude de manger et il a laissé tout son influx mental au tribunal, poursuit Becker. Jusqu’à lundi soir, il ne savait quel sort lui serait réservé : 'Est-ce que c’est possible de rester ? Est-ce que je dois partir ?' C’est vraiment le pire scénario possible. S’il participe, et s’il montre des failles, il peut être vulnérable en première semaine. Mais s’il passe tout ça, alors vous avez le favori du tournoi."

Dans l’affaire, Djokovic risque de laisser des plumes et vient surtout écorner son image auprès du grand public. De quoi désoler Becker, "toujours ami proche" du Serbe. "La question c’est : 'qui est le méchant ?' Le public pense que c’est Novak Djokovic. Il fait parfois des erreurs mais il avait les bons documents. Il faut rappeler aussi ça : 26 joueurs du tableau principal avaient demandé une autorisation spéciale. Sur ces 26, seulement cinq l’ont eue, dont Novak."

Quant au message véhiculé par la star serbe, il lui appartient estime son ancien entraîneur : "Vous pouvez penser qu’en tant que numéro un mondial, il a un rôle particulier à avoir, qu’il doit être une sorte de modèle. Mais, malgré tout, c’est sa vie, son droit, ses choix. Et je crois qu’il faut respecter ça." Plus que les prises de parole de Djokovic, ce sont celles de son clan qui ont aussi tendu la situation, estime Becker. "Son père a dépassé son rôle. Il va sûrement regretter quelques déclarations faites quatre ou cinq jours auparavant, selon lui. Le fait que sa famille ait fait toutes ces déclarations ne l’a pas spécialement aidé, je trouve. Ses parents sont dans l’affect, son frère aussi, ce qui n’est pas toujours compréhensible."

Dans l’attente du verdict, Djokovic s’entraîne à Melbourne

Open d'Australie Dans l’attente du verdict, Djokovic s’entraîne à Melbourne IL Y A 5 HEURES