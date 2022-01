Tennis

"Conquérant, libéré, bien physiquement" : Tous les voyants sont au vert pour Monfils

OPEN D'AUSTRALIE - Gaël Monfils a logiquement dominé Federico Coria en trois sets (6-1, 6-1, 6-3) en 1h35, lundi, au premier tour de l'Open d'Australie. Une performance saluée par notre consultante Justine Hénin qui use de superlatifs pour qualifier la performance du jour du Français et plus généralement son retour au plus haut niveau après des moments de galère.

00:02:53, il y a 34 minutes