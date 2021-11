Tennis

Di Pasquale: "Vu le contexte sanitaire et sa position, Djokovic n'aura aucune dérogation pour jouer l'Open d'Australie"

Il y a de fortes chances pour que Novak Djokovic ne joue pas l'Open d'Australie début 2022. Dans un contexte covid qui se dégrade en Australie (et dans le monde) et une posture face à la vaccination on ne peut plus floue, le Serbe se coupe de la possibilité de disputer le Grand Chelem qui lui réussit le mieux. Et peu importe si cela le prive temporairement d'un record qui lui tend les bras... (SP)

00:06:29, il y a 9 heures