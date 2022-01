Tennis

Echange de 25 coups, amortie, lob majestueux : le top 5 du jour

Open d’Australie – Un tie-break de folie entre Nadal et Mannarino dans la première manche de leur match, un Monfils en feu qui continue de jouer sans perdre le moindre set et des surprises chez les femmes avec l’élimination de Badosa et Sakkari. Retrouvez le Top 5 de ce dimanche à Melbourne en vidéo.

00:02:26, il y a 32 minutes