Tennis

Félix Auger-Aliassime - Dan Evans : Les temps forts

C'est sans doute ce dont il avait besoin. Après une grosse alerte au premier tour contre Ruusuvuori, face auquel il avait été mené deux sets à un, puis un énorme combat de quatre sets, quatre tie-breaks et plus de quatre heures face à Davidovich Fokina, Félix Auger-Aliassime a vécu un 16e de finale des plus tranquilles samedi. Il a étrillé Dan Evans, tête de série N°24, en trois sets.

00:03:10, il y a une heure