Jeu, set et match. Ce n'est pas un court mais un pays que Novak Djokovic va devoir quitter après avoir perdu un long combat judiciaire d'une dizaine de jours. Après de multiples rebondissements, entre coups sur la tête et espoirs, le Serbe na pas réussi à remporter la dernière manche, celle qui se jouait dimanche devant la Cour fédérale australienne , laquelle a rejeté son appel. Novak Djokovic va donc être expulsé.

Quarante minutes à peine après cette annonce, le numéro un mondial a réagi via un communiqué très sobre. "Je suis extrêmement déçu par la décision de la Cour, (...) qui signifie que je ne peux pas rester en Australie et participer à l'Open d'Australie", a-t-il expliqué. "Je veux maintenant me reposer et récupérer avant de faire tout autre commentaire", a-t-il ajouté. Pour connaitre en détail sa version des faits et son sentiment sur cette affaire, il faudra donc attendre. A minima quelques jours, peut-être quelques semaines.

J'espère que nous pourrons tous maintenant nous concentrer sur le jeu

Novak Djokovic n'entend pas faire de vagues. Avec ses avocats, il a joué sa carte jusqu'au bout devant la justice australienne. Désormais, il accepte son sort. "Je respecte la décision de la Cour et je vais coopérer avec les autorités compétentes concernant mon départ d'Australie", écrit le triple tenant du titre de l'Open d'Australie, dont l'expulsion devrait être rapidement effective.

Conscient du retentissement de toute cette histoire, notamment pour le monde du tennis, Djokovic se dit "mal à l'aise" que l'accent ait été mis sur lui ces derniers temps. "Je voudrais souhaiter aux joueurs, aux officiels, au personnel, aux bénévoles et aux fans tout le meilleur pour le tournoi, glisse-t-il. J'aimerais enfin remercier ma famille, mes amis, mon équipe et mes supporters pour leur soutien. Vous avez été d'une grande aide. J'espère que nous pourrons tous maintenant nous concentrer sur le jeu et ce tournoi que j'aime". Sur ce point au moins, tout le monde sera sans doute d'accord.

