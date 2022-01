Tennis

Open d'Australie - Les temps forts du sacre de Kyrgios et Kokkinankis en double

PEN D'AUSTRALIE - Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis ont remporté ce samedi leur premier titre du Grand Chelem en double. Les enfants terribles du tennis australiens ont bouclé cette finale en deux sets (7-5, 6-4) face à Matthew Ebden et Max Purcell. Revivez les temps forts d'un match magnifique, terminé par une ovation méritée à domicile et beaucoup d'émotion.

00:03:16, il y a 2 heures