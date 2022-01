Tennis

La paire Granollers/Zeballos se défait des espagnols Andujar/Martinez et file en quarts : Résumé du match en vidéo

Open d’Australie – Marcel Granollers et Horacio Zeballos se sont qualifiés pour les quarts de finale de l’Open d’Australie en battant la paire espagnole Pablo Andujar et Pedro Martinez 7-5, 7-5. L’Espagnol et l’Argentin affronteront la paire Peers/Polasek au prochain tour. Revivez les moments forts de ce match.

00:03:11, il y a 2 heures