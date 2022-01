Tennis

Le chiffre du jour - Federer est battu : 16 ans, 7 mois et 25 jours, le nouveau record en finale majeure de Nadal

OPEN D'AUSTRALIE - Roger Federer a un record en moins : en se qualifiant pour la finale de Melbourne, Rafael Nadal a établi un nouvel écart-record entre sa première et sa dernière finale de Grand Chelem de 16 ans, 7 mois et 25 jours, soit entre Roland-Garros 2005 et l'Open d'Australie 2022. La marque du Suisse est battue pour quelques mois. Voici le chiffre du jour donné par Jeu, Set et Maths.

00:01:58, il y a 33 minutes