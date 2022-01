Tennis

Le face à face Halep-Cornet : "Tout est permis"

Open d’Australie – Notre consultant Arnaud Di Pasquale donne son analyse du face à face à venir en huitièmes de finale de l’Open d’Australie entre Alizé Cornet et Simona Halep. La fraîcheur actuelle de la Française et son match face à Muguruza montrent qu’Alizé Cornet est capable d’élever son niveau jeu et de réaliser de belles performances. Retrouvez le point de vue de notre consultant en vidéo.

00:03:03, il y a une heure