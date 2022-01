La fin d'une affaire rocambolesque qui dure depuis plus de trois jours ? Les avocats de Novak Djokovic ont déclaré, dans un document déposé auprès du tribunal fédéral, qui cherche à annuler le rejet de son visa d'entrée en Australie, que le numéro 1 mondial bénéficiait d'une exemption médicale car il avait contracté le Covid-19 en décembre. "La date du premier test Covid PCR positif a été enregistrée le 16 décembre 2021" précisent ses avocats.

Depuis le début de l'affaire et l'atterrissage du joueur serbe en Australie, le doute planait sur les raisons de cette exemption de vaccination contre le coronavirus. Djokovic lui même n'avait jamais communiqué la dessus et on ne savait pas ce qui avait poussé les organisateurs du tournoi à autoriser le tenant du titre à participer au tournoi sans être vacciné.

Ad

Malgré la publication de cette information, de nombreuses questions demeurent. Pourquoi le Serbe n'a-t-il pas révélé cette information plus tôt, mettant ainsi fin à toute polémique sur son exemption médicale ? Pourquoi, si ce test PCR positif est bien réel, son visa d'entrée sur le territoire australien lui a-t-il été refusé à son arrivée à Melbourne ?

Open d'Australie Wilander : "Malheureusement pour Novak, les gens sont disposés à le peindre en mouton noir" IL Y A 9 HEURES

Ses avocats demandent le transfert de Djokovic

Placé en rétention depuis mercredi et son arrivé à l'aéroport de Tullamarine, Novak Djokovic avait ensuite déposé une injonction fédérale auprès de la justice locale pour bloquer son expulsion. Ses avocats avaient alors jusqu'à lundi pour apporter les preuves suffisantes permettant de justifier son exemption à la vaccination. L'affaire, devenue une affaire politique n'avait cessé depuis de faire parler, aussi bien en Australie qu'en Serbie.

Dans le même temps, la star aux 20 majeurs a demandé à être transféré du centre de rétention de Melbourne afin de pouvoir s'entraîner avant l'Open d'Australie. Malgré cette histoire qui devrait laisser des traces aussi bien physiquement que mentalement, Novak Djokovic a toujours bon espoir de pouvoir défendre son titre à Melbourne dès la semaine prochaine et ainsi tenter de remporter un 21e titre du Grand Chelem.

Mais dans cette affaire aux multiples rebondissements, le Djoker n'en est pas encore là.

Avec AFP

Open d'Australie "Je me sens comme en prison..." : Voracova vit le même calvaire que Djokovic IL Y A 12 HEURES