Tennis

Nadal - Medvedev, bataille finale, bataille royale

Rafael Nadal vise un historique 21e titre du Grand Chelem dimanche (9h30 heure de Paris) en finale de l'Open d'Australie, mais il aura en face l'impressionnant Daniil Medvedev qui avait privé de cet exploit Novak Djokovic au dernier US Open. La différence est qu'à New York, Medvedev n'était pas favori alors qu'à Melbourne il l'est.

00:01:34, il y a 2 heures