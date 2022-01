Tennis

New York s'en souvient encore : Nadal-Medvedev 2019, finale épique

C'était il y a deux ans et demi et tous ceux qui l'ont vu s'en souviennent encore. La finale de l'US Open 2019 entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev avait été grandiose. L'Espagnol avait mis près de 5 heures pour venir à bout de la résistance héroïque du Russe (7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4) et ainsi remporter son 4e US Open et son 19e titre du Grand Chelem. Voici les temps forts en images à revoir.

00:03:10, il y a 5 heures