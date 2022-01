J-6 mais certitudes à zéro. Ce mardi, Novak Djokovic n’en sait pas plus et le monde du tennis non plus. Au lendemain de sa victoire judiciaire lui permettant de retrouver une certaine liberté de mouvements, le numéro un mondial attend toujours de voir le gouvernement australien statuer sur son cas, celui-ci ayant la possibilité d’annuler une nouvelle fois le visa du Serbe. Mais, visiblement, la fumée blanche ne sera pas pour tout de suite.