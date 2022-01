Tennis

Open d'Australie - 16-14 en près d'une demi-heure : Nadal-Mannarino, le tie-break de folie

OPEN D'AUSTRALIE - Rafael Nadal et Adrian Mannarino ont offert un spectacle fantastique dans le tie-break de la première manche de leur huitième de finale. Un jeu décisif de près d'une demi-heure, où Nadal a sauvé trois balles de set avant de conclure sur sa... septième occasion (16-14). C'était dantesque et complètement fou. Et le match s'est joué ici. Derrière, Nadal a déroulé.

00:01:53, il y a 2 heures