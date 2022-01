Tennis

Open d'Australie 2022 - Kokkinakis/Kyrgios - Granollers/Zeballos : Le résumé

OPEN D'AUSTRALIE 2022 - La finale du double messieurs opposera deux paires 100% australienns. Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis sont venus à bout de Horacio Zeballos et Marcel Granolles en deux manches (7-6, 6-4) dans une ambiance à nouveau électrique. Ils affronteront Max Purcell et Matthew Ebden. Le résumé de la victoire de Kyrgios et Kokkinakis en vidéo.

00:03:05, il y a 4 heures