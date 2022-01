Un deuxième tour pour l'un, un premier pour l'autre… Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis n'ont pas brillé dans le tableau de simple. Le duo de fantasques Australiens profite néanmoins de sa présence dans celui du double pour se faire plaisir, et plus important encore à les écouter, faire plaisir au public de Melbourne. Celui-ci en aura encore l'occasion en demi-finale puisque la paire, vainqueure du duo Tim Puetz - Michael Venus (7-5, 3-6, 6-3), sera au rendez-vous du dernier carré. Et s'ils allaient au bout ?

Bénéficiaires d'une invitation, Kyrgios et Kokkinakis ont fait honneur à ce sésame. Évidemment en atteignant les demi-finales mais en le faisant surtout avec la manière. Au deuxième tour, la paire tête de série numéro un Pavic - Mektic, victorieuse à Wimbledon mais aussi à Miami, Indian Wells ou Rome en 2021, a mordu la poussière (7-6, 6-3) face à la fougue d'un duo qui se sert au moins autant de son talent que de son public, tout acquis à sa cause.

Les tête de série numéro 1 puis les 15 (Behar-Escobar) écartés au 3e tour et enfin les 6 ce mardi, le duo australien n'a pas le parcours facile. Le match face à Puetz et Venus ne fut d'ailleurs pas de tout repos non plus. Il a fallu à Kyrgios, mais aussi à Kokkinakis, qui se hisse au niveau de son ami, sortir des coups de grand talent pour faire la différence dans les première et troisième manches.

Pour être honnête, le public est plus important que nos résultats en double

"Nous savions qu'il y allait avoir des hauts et des bas aujourd'hui, a analysé Kyrgios. C'est une sacré paire de double que nous avons jouée. Ils ont évidemment eu une belle année 2021 (succès à Bercy). Nous nous concentrons sur ce que nous avons besoin de faire." Bien jouer donc évidemment mais aussi, et surtout peut-être, se servir d'une foule souvent en délire. Kyrgios n'a plus à le prouver, il sait faire dans le domaine. Et l'atmosphère à Melbourne cette année lui offre d'autant plus d'armes.

"Je pense que dans cette édition, avec tout ce que les gens ont traversé, ils sont juste ravis de pouvoir voir des Australiens avoir du succès, assure Kyrgios. Pour être honnête, le public est plus important que nos résultats en double. Nous ne nous sommes pas fixés d'objectif. Je veux juste jouer et donner au public et à l'Open d'Australie un bon show, faire grandir ce sport. Je sais que Thanasi s'amuse aussi beaucoup. Nous n'avons jamais eu plus de fun sur un court de tennis".

A les voir courir, se taper dans les mains ou dans la poitrine, on jurerait que Nick Kyrgios est sincère. L'Australien, souvent tancé pour son comportement, l'a encore expliqué : "Le tennis a toujours eu des personnalités et il a toujours eu du mal à comprendre qu'il y avait plusieurs manières de faire. Il y a Roger Federer, un athlète que l'on ne voit qu'une fois dans une génération. Je ne peux pas être comme lui, nous ne pouvons pas. Je sais que je n'ai pas été le meilleur modèle mais j'essaye d'apprendre. J'ai 26 ans, j'ai grandi et j'ai réalisé qu'il y avait des gamins et même des adultes qui ont une peu de confiance en eux et qui nous regardent. Nous ne sommes pas spéciaux, vous pouvez nous croiser dans la rue en Australie. Et maintenant nous sommes en demi-finales de Grand Chelem."

