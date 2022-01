Tennis

Open d'Australie 2022 - La colère de Nick Kyrgios : Un doigt d'honneur pour le public et une raquette cassée

OPEN D'AUSTRALIE - Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis sont en finale du double après leur succès en deux manches (7-6, 6-4) sur Horacio Zeballos et Marcel Granollers. Même devant au score, Kyrgios est capable de péter les plombs. La preuve avec ce moment en milieu de deuxième set où une partie du public l'a, semble-t-il, énerver. Au menu, doigt d'honneur et raquette cassée.

00:00:26, il y a 2 heures