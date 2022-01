Quand a eu lieu le tirage au sort de cet Open d'Australie 2022, voilà huit jours, chacun a pointé le Osaka-Barty potentiel en huitièmes de finale, soit le choc entre la tenante du titre et la numéro un mondiale à la maison. On oubliait un peu vite que la Japonaise avait un 3e tour compliqué à jouer face à Amanda Anisimova qui avait fait sensation à Roland-Garros 2019 en atteignant le dernier carré. La suite fut plus compliquée pour elle mais l'Américaine s'est peut-être retrouvée ce vendredi sur la Maragret Court Arena. Son niveau de jeu et sa capacité à ne pas céder aux assauts d'Osaka ont en tout cas suffi pour s'offrir cette dernière au bout du super tie-break (4-6, 6-3, 7-6) et après avoir sauvé deux balles de match.

Vainqueure, Anisimova a évidemment remporté l'ultime jeu du match mais elle avait perdu le premier, sur son service qui plus est. Une bien mauvaise manière de débuter face à la double lauréate à Melbourne (2017 et 2019). Naomi Osaka, aérienne pour ses deux premiers tours, ne laissait d'ailleurs pas l'occasion à sa jeune adversaire de revenir. Anisimova a manqué un jeu, elle l'a payée du premier set (6-4). Plus d'une joueuse aurait baissé la tête, celle qui a rendu la monnaie de sa pièce à Osaka. Elle-même inquiétée sur un seul jeu de service, elle a mis la pression sur l'engagement adverse. Osaka a résisté une fois, pas deux et la 60e joueuse mondiale est revenue à hauteur (3-6).

Amanda Anisomva a livré un superbe match face à Naomi Osaka Crédit: Imago

Il était écrit que les deux joueuses auraient toutes les peines du monde à se départager. Si l'une comme l'autre ont eu l'occasion de faire le break, l'ultime manche a été linéaire, jusqu'à 5-4 en faveur de Naomi Osaka. Alors que le déchet se faisait de plus en plus présent des deux côtés du filet, la Japonaise a tenté de profiter d'une petite tension d'Anisimova pour la surprendre sur son engagement. Las, elle a commis deux fautes directes sur ses deux balles de match. Anisimova a senti le vent du boulet mais ce scénario lui a donné confiance et c'est elle qui a pris le super tie-break par le bon bout, menant 3-1 puis 5-2 et s'en allant conclure 10-5, sur sa première balle de match. Ashleigh Barty est prévenue : l'Américaine est tout à fait prête à entraver les plans prévus.

