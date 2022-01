Ce mardi matin, Daniil Medvedev a dit son plaisir de savoir qu'il pouvait parfois moins bien jouer en Grand Chelem mais gagner quand même. Stefanos Tsitsipas a semblé vouloir mettre en application ce théorème. On ne peut pas dire que le Grec, tête de série numéro 4, a mal joué mais enfin il a parfois balbutié son tennis faisant preuve d'étonnants moments de déconcentration. Sa marge sur Mikael Ymer était cependant largement suffisante pour s'épargner les soucis. Son succès en trois manches (6-2, 6-4, 6-3) et 2h10 de jeu le prouve. L'Argentin, Sebastian Baez, sera son adversaire du second tour. Là aussi, sa marge sera importante.

Un chiffre suffit à comprendre les ouvertures laissées par Stefanos Tsitsipas : Ymer a bénéficié de onze balles de break pendant ce 1er tour contre treize à son adversaire. C'est évidemment le pourcentage de conversion qui a fait la différence, 18% d'un côté, 54% de l'autre. Le Grec a, presque tout le temps, trouvé le moyen de s'en sortir. Ce qui lui a permis donc de s'imposer largement. Le deuxième set fut celui dans lequel il a été le plus bousculé avec deux services concédés, notamment le premier pour être mené 2-0. Mais Tsitsipas a eu le mérite de se battre et de faire parler son talent pour ne pas s'embarquer dans une partie à rallonge.

D'ailleurs conscient qu'il ne fallait pas traîner, le finaliste de Roland-Garros 2021 a conclu le match dès sa première balle de match et sur le service adverse à 5-3 dans la troisième et dernière manche. Symbole d'une faille chez Ymer, son engagement, dont il a parfaitement su profiter. Au prochain tour, Tsitsipas affrontera Sebastian Baez, 88e joueur à l'ATP, qui lui aura un match de cinq sets dans les jambes.

