L'existence d'exemptions à la vaccination totale (deux doses) a jeté le trouble. Et si les organisateurs du prochain Open d'Australie (17-30 janvier 2022) avaient finalement trouvé un moyen de faire participer tous les meilleurs joueurs au tournoi, même ceux réfractaires au vaccin ? Retrouver Novak Djokovic mercredi parmi la liste des inscrits - ce qui ne signifie pas grand-chose à ce stade sur son éventuelle présence aux antipodes - a donné plus d'épaisseur à l'interrogation. Mais le contre-feu des autorités australiennes n'a pas tardé à être allumé : non, ce n'est pas un moyen pour Tennis Australia de définir un statut d'exception.