Nick Kyrgios sera-t-il en mesure de jouer devant son public chéri ? La question se pose sérieusement désormais. L'Australien, qui avait déjà jeté l'éponge avant le tournoi de Melbourne où il était inscrit voici quelques jours, s'est retiré lundi de celui de Sydney où il devait affronter Fabio Fognini au 1er tour. Et pour cause : il a révélé dans une story sur son compte Instagram avoir été testé positif au Covid-19. Alors que l'Open d'Australie débute dans tout juste une semaine le 17 janvier prochain, l'inquiétude grandit quant à sa participation.

Ad

L'intéressé s'est toutefois voulu rassurant. "Je me sens en bonne santé pour le moment, sans symptômes. Je souhaite le meilleur à tout le monde et que vous restiez en sécurité où que vous soyez. Si tout se passe bien, je vous verrai tous à l'Open d'Australie", a-t-il posté à l'intention de ses fans. Sujet à quelques difficultés respiratoires la semaine dernière, Kyrgios avait passé plusieurs tests, tous revenus négatifs. L'hypothèse d'une aggravation temporaire de son asthme avait alors été formulée.

Open d'Australie La justice a tranché : Djokovic officiellement libéré mais pas encore délivré IL Y A 3 HEURES

A l'isolement et vacciné, il pourrait obtenir le feu vert à temps pour jouer en cas de test négatif dans quelques jours. L'Open d'Australie pourrait aussi retarder le plus possible son entrée en lice, c'est-à-dire au mardi 18 janvier. Une chose est certaine : s'il est en mesure de s'aligner, Kyrgios manquera de repères en compétition, ayant été incapable de jouer le moindre match de préparation comme il l'avait pourtant prévu.

Open d'Australie Le patron de l'Open d'Australie "aimerait voir Djokovic jouer" IL Y A 18 HEURES