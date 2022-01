27 juillet 2020 : L'UTS, tournoi de reprise et pétage de plombs

"L'Ultimate tennis showdown" profite de semaines laissées vacantes par un circuit encore sur pause pour proposer une formule innovante. Des matches plus courts et par quart-temps, des "cartes" en forme de jokers à utiliser au bon moment, la seconde mouture réunit Dimitrov, Gasquet, Verdasco ou encore Moutet. Benoît Paire est aussi de la partie et profite de l'absence du code de conduite en vigueur sur le circuit ATP.

Opposé à Fernando Verdasco lors de la deuxième journée, le Français réagit au quart de tour quand l'arbitre lui demande d'attendre pour servir. Il ne lui en fallait pas plus pour péter un plomb. Insultes et jet de raquette, le Paire que l'on va voir pendant plusieurs mois se montre pour la première fois.

UTS 2 - Insultes et jet de raquette : le nouveau pétage de plombs de Paire contre Verdasco

30 août 2020 : Le premier test positif, le forfait à l'US Open

Le premier de ses nombreux tests positifs au Covid-19. Testé à la veille du lancement de l'US Open, Paire est contraint de déclarer forfait. D'autres joueurs Français, dont Gasquet et Mladenovic, cas contacts, sont eux aussi isolés. Quatorze jours plus tard, Paire sort de la chambre d'hôtel dans laquelle il a dû rester enfermé. "La forme ? Je ne sais pas si on peut dire ça. Je n'ai plus de jus. Encore six jours de Fortnite et de Fifa (jeux vidéos), je progresse, mais physiquement je régresse", explique-t-il à Richard Gasquet lors d'un live Instagram.

14 septembre 2020 : Attitude déplorable à Rome

Après plusieurs mois de pause forcée par le début d'une pandémie qui dure toujours, le circuit a repris et avec un Roland-Garros qui s'est placé fin septembre, le Masters 1000 de Rome a trouvé une place une semaine plus tôt. Benoît Paire y est inscrit mais la période lui pèse. Jouer sans public est une galère pour lui. Encore une fois, c'est une discussion avec l'arbitre qui déclenche tout. Nouveau jet de raquette et dernier jeu complètement caviardé face à Jannik Sinner, l'Avignonnais affiche son mal-être en public avec une attitude franchement déplacée.

Paire a un peu joué contre Sinner et s'est assis pour palabrer avec l'arbitre

23 septembre 2020 : Le deuxième test positif

A mon arrivée, j'ai été encore testé positif au Covid. Je suis fatigué, je n'en peux plus. J'ai dit, je me casse ! Et là le mec me dit : 'Ici, en Allemagne, si tu es positif au Covid et que tu as déjà fait ta durée de quarantaine, normalement on ne teste plus les joueurs, car même si tu l'attrapes encore, tu n'es plus contagieux'". Autorisé à jouer, il abandonne au 1er tour. Trois semaines après son test positif à New York, le Français vit la même mésaventure à Hambourg. Il s'en explique à l'époque auprès de L'Équipe . "Autorisé à jouer, il abandonne au 1er tour.

30 septembre 2020 : Le mal-être à Roland-Garros

Deux petits tours et puis s'en va. Vainqueur de son premier match à Roland-Garros, Benoît Paire chute au deuxième tour dans un match où il se parle énormément et à voix haute. Il s'épanche sur son mal-être en conférence de presse.

"Je vais rentrer chez moi, je suis très content. D’habitude, quand je perds à Roland je suis effondré. J’ai juste envie d’aller faire un resto même si ça ferme à 22 heures. Cette saison, elle ne ressemble à rien. J’essaie de faire de mon mieux sur le court. Après, avec tout ce qui m’est arrivé, ce n’est pas facile. Tout le monde va dire que je me trouve des excuses, mais quand on fait dix jours dans une chambre d’hôtel… Je suis encore resté enfermé cinq jours à Hambourg donc c’est une préparation complètement tronquée. Je suis fatigué physiquement et mentalement."

11 avril 2021 : Défaite au 1er tour à Monte-Carlo et "vraiment rien à branler"

Le début de saison 2021 est un calvaire pour Benoît Paire. De janvier à la fin juin, il remporte en tout et pour tout deux matches et encaisse 17 défaites. A Monte-Carlo, sa conférence de presse d'après revers est une nouvelle occasion pour lui de dire à quel point le circuit ATP ne lui apporte plus aucun plaisir.

"Franchement ce match… J'ai un double encore, et après je me casse chez moi, à deux heures de route. Arriver dans des cimetières pareils, ça me déprime un peu. J'en ai vraiment rien à branler. Ça ne m’apporte plus rien d'heureux, le tennis, quand on voit les conditions. C’est d’une tristesse absolue alors que d’habitude c’est le meilleur tournoi du monde… Rien à foutre, je vais rentrer chez moi !".

30 août 2021 : Insultes envers le public

De retour à l'US Open, Benoît Paire n'est pas guéri. Du moins, il lui en faut peu pour à nouveau basculer du mauvais côté. Quart de finaliste à Cincinnati en préparation, il est mené d'un set par Dusan Lajovic au 1er tour à Flushing avant, une nouvelle fois, de péter les plombs. S'il s'en défend le lendemain sur les réseaux sociaux, Paire semble bel et bien insulter un spectateur coupable à ses yeux d'avoir parlé pendant son geste au service.

Point de pénalité, insultes lancées à un spectateur : Benoît Paire en mode craquage

29 décembre 2021 : Troisième test positif au Covid

"Bonjour je m'appelle Benoît Paire et pour la 250e fois je suis positif au Covid !! Franchement j'en peux plus de votre Covid de merde !!". Pour la troisième fois, Le Français est donc testé positif. "Depuis le début de la saison, je me sens mal mentalement. Je ne me sens pas très bien non plus physiquement", confie à Melbourne celui qui assure avoir été "infect" avec ses proches dans les deux premières semaines de l'année. Après son beau succès sur Dimitrov, il s'effondre au micro d'Eurosport. Avec un beau huitième à jouer face à Tsitsipas et un soutien sans faille du public, Paire a, peut-être, retrouvé le sourire pour de bon.

C'était décousu, mais c'était bon : le résumé du succès de Paire contre Dimitrov

