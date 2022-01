Tennis

OPEN D'AUSTRALIE - Alcaraz - Berrettini : c'est le match à suivre du 3ème tour

OPEN D'AUSTRALIE - Victorieux respectivement du Serbe Lajovic et de l'Américain Kozlov lors du 2ème tour, Carlos Alcaraz et Matteo Berrettini se retrouvent pour une place en huitièmes de finale du tournoi australien. C'est seulement la deuxième fois que l'Espagnol et l'Italien s'affronteront dans leur carrière. Avantage (1-0) pour le natif de Murcie avant ce face-à-face du 3e tour.

