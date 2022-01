Tennis

Open d'Australie - Alizé Cornet : Je me répète tous les soirs que je peux gagner le tournoi"

OPEN D’AUSTRALIE – Invitée du Cube d’Eurosport, Alizé Cornet explique aux côtés d’Alizé Lim son approche mentale pour espérer aller le plus loin possible dans ce tournoi. La Française, vainqueur de Simona Halep (6-4, 3-6, 6-4), atteint les quarts de finale pour la première fois de sa carrière. La suite ? Elle y croit "envers et contre tous".

00:03:19, il y a 10 minutes