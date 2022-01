Tennis

OPEN D'AUSTRALIE - Alizé Cornet plus forte que jamais ? "Elle a laissé quelques scalps derrière elle"

OPEN D'AUSTRALIE - Qualifiée pour la première fois de sa carrière pour un quart de finale de Grand Chelem, Alizé Cornet semble, à 32 ans, plus forte que jamais avant d'affronter l'Américaine Danielle Collins. Arnaud Di Pasquale et ses comparses Bertrand Milliard et Laurent Vergner reviennent sur la maturité de la joueuse française dans le podcast DiP Impact.

00:07:22, il y a une heure