Open d'Australie

C'était comme une délivrance. Ou un "shoot" d'adrénaline pure. Dans la foulée de son dernier passing de coup droit croisé victorieux, la d'ordinaire si réservée Ashleigh Barty a crié de toutes ses forces en serrant les poings. Quarante-quatre ans après la dernière Australienne sacrée chez elle, Chris O'Neill, et sous les yeux de cette dernière, elle a donc réussi à reprendre le flambeau . Désignée comme favorite logique avant le tournoi en tant que numéro 1 mondiale, elle a assumé son statut et plus encore puisqu'elle n'aura pas lâché le moindre set en route.

Plus qu'un sacre, c'était une marche triomphale. Et ce n'est pas un mince exploit quand on sait que plus la disette est longue, plus la moindre lueur d'espoir rend les commentaires et critiques disproportionnés. Parlez-en à Andy Murray qui a dû faire face à cette situation avant de conquérir son Graal à Wimbledon en 2013, succédant à Fred Perry, dernier Britannique vainqueur… 77 ans plus tôt. Alors comment Ashleigh Barty a-t-elle su gérer tout cela ? La réponse est des plus prosaïques et a le mérite de remettre les choses à leur place.

Ce que les gens espéraient, c'était que je fasse de mon mieux

"Ce que les gens espéraient, c'était que je me présente sur le court et que je fasse de mon mieux, et c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai déjà été proche d'aller chercher le titre avant (demi-finaliste notamment en 2020, NDLR), mais je pense que, maintenant que nous y sommes parvenus (avec son équipe), vous n'avez plus besoin de parler de ça. Vous (les médias) étiez ceux qui mettaient de l'huile sur le feu, parce que de notre côté, nous avons profité du tournoi et nous avons avancé de la même manière que partout ailleurs dans le monde", a estimé celle qui avait l'avantage d'avoir en quelque sorte déjà accompli son rêve d'enfance en gagnant Wimbledon voici six mois.

"Ça n'a pas eu d'impact sur le plaisir que j'ai eu à jouer et ou sur ma volonté de gagner. Lors de cette quinzaine, j'ai eu la chance de me présenter à sept reprises sur un court magnifique avec des fans incroyables et de faire le mieux que je pouvais. C'est tout ce que je pouvais exiger de moi-même", a-t-elle ajouté. Il n'empêche, sur la Rod Laver Arena lors de cette finale face à Danielle Collins, Barty a montré des signes de fébrilité indiscernables lors de ses matches précédents. Comme en début de deuxième set, lorsqu'elle a totalement caviardé une volée de revers toute faite (du moins pour elle) sur balle de débreak.

Dans le 2e set, le public l'a même sublimée

Si elle n'a pas perdu de set, il s'en est même fallu de peu, contrairement au reste de son tournoi. A défaut de creuser le sujet sur le plan psychologique, l'Australienne s'en est tenue aux faits. "Pendant tout le tournoi, j'ai assez bien réussi à fermer la porte sur les occasions ou demi-occasions de mes adversaires en servant vraiment bien quand j'en avais le plus besoin. Ce soir (samedi), je n'ai probablement pas servi au mieux, et contre l'une des meilleures relanceuses du monde, c'est dur d'être constamment sur les talons", a-t-elle analysé.

Avec 57 % de premières balles, la numéro 1 mondiale a ainsi connu quelques pannes que Collins s'est fait un plaisir d'exploiter. Et c'est à ce moment-là que Barty, pourtant acculée, a bluffé son monde. "Une fois que j'étais menée 5-1, je voulais juste essayer de changer la dynamique en étant un peu plus agressive, ajuster quelques petites choses tactiquement pour mieux aborder le troisième set si nous devions en jouer un. Le tennis est un drôle de jeu avec son décompte des points et les choses peuvent parfois changer si vite. Donc c'était juste important pour moi d'essayer de rester au contact, et je savais que le public adorerait si je pouvais m'accrocher et qu'il jouerait un rôle. Donc c'était incroyable d'être capable de retourner les choses comme ça."

Loin d'être un poids pour elle, le public australien a donc été à l'origine de sa fantastique remontée. Comme portée dans sa mission, elle a d'ailleurs joué un tie-break quasi-parfait avant de laisser éclater sa rage de vaincre. Une manière aussi de partager avec les gens la conclusion rêvée de son parcours de championne. Et cerise sur le gâteau, son inspiration Evonne Goolagong lui a donné l'accolade et le trophée, une surprise dont le secret a été jalousement gardé par Craig Tiley, le directeur du tournoi. Après Wimbledon, Barty ne pouvait pas rêver mieux.

