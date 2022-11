Il a vécu une année riche en émotions. Juan Carlos Ferrero est un coach heureux et il aurait bien tort de ne pas l'être. Alors qu'il s'était mis d'accord avec Carlos Alcaraz sur deux objectifs principaux début 2022 - viser un titre en ATP 500 et une entrée dans le Top 15 -, son poulain a fait bien mieux en terminant sur le trône avec un sacre en Grand Chelem (US Open) et deux Masters 1000 (Miami et Madrid) notamment. Le fruit d'un talent hors normes mais aussi et surtout d'un travail collectif et d'une symbiose entre les deux hommes.

Mais "Carlitos" est-il pour autant déjà le patron du circuit ? La fin de saison en boulet de canon de Novak Djokovic a rappelé que le Serbe était encore l'homme à battre, lui qui n'a pu participer qu'à 11 tournois (manquant deux Majeurs et quatre Masters 1000) en raison de son statut de non vacciné. "Après l'US Open qu'il n'a pas pu jouer, il était très concentré pour montrer qu'il était capable de gagner presque tous les matches qu'il a joués. Ça ne m'a évidemment pas surpris qu'il ait gagné à Turin. Il a envoyé le message à tous les joueurs qu'il serait là", a ainsi estimé Juan Carlos Ferrero dans un entretien accordé à Eurosport.

Jouer contre Novak, c'est très important pour que Carlos s'améliore

Et un retour à la normale se profile sans doute pour le Serbe qui pourrait bien jouer à nouveau une saison complète. Djokovic sera du moins présent aux antipodes pour le premier Grand Chelem de l'année 2023 (16-29 janvier prochains), puisque son interdiction de demande de visa a été levée voici quelques jours, près d'un an après l'incroyable imbroglio de Melbourne. Vainqueur à 9 reprises de l'Open d'Australie, il y sera logiquement le favori pour une éventuelle "decima" synonyme de 22e titre en Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler le record de Rafael Nadal.

Je pense que pour progresser, Carlos a besoin de jouer contre un des meilleurs de l'Histoire du jeu. Il y a évidemment Rafa, mais nous avons aussi besoin de Novak. A Madrid, Carlos a joué contre Novak et il a haussé son niveau de jeu pour essayer de gagner ( Donc je pense que nous avons besoin de cela dans les Grands Chelems. C'est très important pour que Carlos s'améliore." De quoi faire de l'ombre à Carlos Alcaraz et à son irrésistible ascension ? Ferrero l'envisage différemment. " il l'avait battu après une lutte de 3h35 en demi-finale avant d'aller chercher le titre, NDLR).

Le travail comme leitmotiv pour rester au top

En 2023, Alcaraz devra gérer la pression liée au statut de numéro 1 mondial. Plus que jamais attendu au tournant, comment répondre aux attentes ? "Je lui dis qu'il doit travailler encore plus dur, parce que si vous voulez rester au sommet, il faut gagner des Grands Chelems et des Masters 1000 régulièrement. Donc c'est encore plus difficile qu'avant quand gagner un ATP 500 ou faire un grand résultat en Masters 1000 lui permettait de grimper au classement", a encore observé Ferrero.

Victime d'une déchirure aux abdominaux voici quelques semaines à Bercy, Carlos Alcaraz ne va pas tarder à lancer sa préparation pour la saison prochaine. A vrai dire, le phénomène murcien a d'ores et déjà fait son retour en salle de gym, sa guérison avançant plus vite que prévu. D'ici la fin de semaine, il devrait même retrouver les courts d'entraînement, à en croire son coach. Pour le revoir en action, il faudra attendre le 17 décembre et l'exhibition d'Abou Dabi. A ce stade, il n'a pas prévu de disputer de tournois de préparation à l'Open d'Australie.

