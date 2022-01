Alcaraz comme un boss

Carlos Alcaraz n'a que 18 ans mais il planifie déjà sa saison comme un cador qu'il est pratiquement, du reste. Le jeune Espagnol avait décidé d'attaquer cet Open d'Australie sans le moindre tournoi préparatoire, probablement pour peaufiner sa préparation physique comme en ont attesté ses biceps mis en valeur par un débardeur à la Nadal et semble-t-il encore plus saillants que l'an dernier.

Mission accomplie en tout cas pour la pépite murcienne qui a joué comme un boss face au gaucher chilien Alejandro Tabilo, issu des qualifications : 6-2, 6-2, 6-3 en 1h54 pour Alcaraz, assez impressionnant. Doit-il déjà être considéré comme l'un des gros outsiders, sinon plus, de cet Open d'Australie ?



Shapovalov et Berrettini ont bataillé

Les choses ont été beaucoup plus compliquées pour Denis Shapovalov (n°14), qui a dû batailler quatre sets et 3h23 de jeu pour venir à bout de Laslo Djere, 76(3), 6-4, 3-6, 7-6(3). Le Serbe a notamment servi pour le gain du 1er set à 5-4 et pour le gain du 4è set à 6-5, après avoir été mené 5-3 et sauvé une balle de match. Rien de grave au final pour le Canadien, récent vainqueur de l'ATP Cup, qui a débreaké à bon escient à chaque fois.

Tête de série n°7, Matteo Berrettini n'a pas eu la partie belle lui non plus face au jeune Américain Brendon Nakashima. Mais l'Italien, qui n'a plus perdu en première semaine d'un Grand Chelem depuis Roland-Garros 2020, s'en est sorti 4-6, 6-2, 7-6(5), 6-3 en 3h10.

