Une fois de plus en tennis, l'adage selon lequel la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain s'est vérifié. Alors que Garbine Muguruza, tête de série n°3, s'est sèchement inclinée face à Alizé Cornet (6-3, 6-3), Anett Kontaveit, tête de série n°6, n'a pas marqué davantage de jeux face à la jeune Danoise de 19 ans Clara Tauson (6-2, 6-4). Malgré une avance de 4 jeux à 2 dans le 2e set, l'Estonienne a été sèchement balayée elle aussi dès le 2e tour de l'Open d'Australie.

Victorieuse de quatre titres lors de la deuxième partie de la saison 2021, finaliste du Masters de Guadalajara précisément face à Muguruza, et encore demi-finaliste la semaine dernière à Sydney, Kontaveit s'annonçait pourtant en grande forme, au point d'être considérée comme une véritable outsider du tournoi, peut-être même un peu plus. Mais elle a sombré corps et âme, victime de la puissance d'une adversaire qui a signé il est vrai de son côté une magistrale démonstration de puissance.

Swiatek a fait le boulot

Un peu de normalité malgré tout dans le tableau féminin avec la nette victoire d'Iga Swiatek face à la Suédoise Rebecca Peterson, 6-2, 6-2. La Polonaise, tête de série n°7 et gagnante de Roland-Garros en 2020, a commis pas mal de fautes directes (20) mais globalement "fait le job" avec sérieux. Il n'est pas impossible qu'elle affronte une autre Polonaise au 3e tour, Magda Linette, à condition que celle-ci crée la surprise face à Daria Kasatkina.

Swiatek : "Je voyage avec ma psychologue du sport"

