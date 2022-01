Après l'abandon déchirant d'Harmony Tan, place à la défaite déchirante de Corentin Moutet. Auteur d'un superbe match, le Français s'est malgré tout incliné au meilleur des cinq manches face à Sebastian Korda (3-6, 6-4, 6-7, 7-5, 7-6), mercredi, à Melbourne au 2e tour de l'Open d'Australie. Les deux hommes, incapables de se départager tout au long des cinq sets, sont allés jusqu'au super tie-break pour trouver un vainqueur. A ce petit jeu, c'est Korda qui a été le plus fort mentalement après un match de 4h47. Il a cueilli ce jeu décisif sur le score de 10 points à 6 après s'être transformé en mur vivant.

Joué sur le petit court 8, dans une ambiance vraiment sympa, ce match indécis a proposé le meilleur de ce que pouvait offrir un cinq sets en Grand Chelem : des beaux points, du suspense et des joueurs rattrapés par la fatigue. Ici, Corentin Moutet et Sebastian Korda ont donc passé leur temps à combattre leurs démons. Non, ils n'ont pas offert un match d'une constance remarquable, mais leur foire d'empoigne était magnifique à voir. Problème, pour le tennis français, c'est Moutet qui a perdu cette rencontre. Le 100e mondial accumule les beaux combats en Grand Chelem et il n'arrive pas à les conclure.

Korda et Moutet avaient choisi l'offensive

Corentin Moutet n'a jamais été en position de conclure cette rencontre dans le set décisif. C'est le malheureux constat que l'on peut tirer du final étouffant de ce duel. Rattrapé par le stress et la fatigue, le joueur de poche a raté son créneau à la fin du 4e set où il a servi pour le gain de la rencontre. A deux sets à un et 5-4, le gaucher s'est présenté pour conclure. Et il n'a pas conclu. Gêné par une jambe en bois, il est passé du statut de potentiel gagnant à celui de survivant. Fort mentalement, il a réussi à composer avec le facteur crampe, et un coup de fatigue au début du 5e set. Son tennis varié et une bonne première balle l'ont bien aidé à ne pas sombrer.

Le Tricolore a fait de la résistance dans le dernier set. Il a très bien rempli son rôle, mais avant de s'incliner au super tie-break, il avait dû sauver deux balles de match à 5-6 derrière son engagement. Transformé en muraille, Korda n'a fait aucun cadeau à sa victime du jour, alors qu'il avait passé plus de 4h à arroser le court 8. A l'image d'Aslan Karatsev au 1er tour, le fils de Petr Korda a beaucoup offert de cadeaux avec ses 92 fautes directes (58 pour Moutet). S'il n'est pas arrivé dans les standards du Russe, ses 67 coups gagnants lui ont fait bien un fou (61 pour Moutet). Entre le 4e et le 5e set, il en a envoyé 35, soit neuf de plus que Moutet. Cet esprit offensif et l'art du slice lui ont permis d'aller chercher cette victoire qui comptera.

