Quel caractère ! Daniil Medvedev est un champion en Grand Chelem depuis quelques mois et cela s'est vu mercredi en quart de finale de l'Open d'Australie. Dominé assez nettement pendant deux sets et demi par un grand Félix Auger-Aliassime, le numéro 2 mondial s'est accroché comme si sa vie en dépendait pour avoir le dernier mot après cinq sets (6-7, 3-6, 7-6, 7-5, 6-4) et 4h42 d'un superbe combat. Au passage, le Russe aux nerfs d'acier a même écarté une balle de match. Il défiera Stefanos Tsitsipas pour une place en finale dans un "remake" de leur demie de l'an dernier.

