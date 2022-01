Il représentait la dernière chance française dans les qualifications de l'Open d'Australie. Mais Enzo Couacaud n'est finalement pas parvenu à s'offrir un billet pour le tableau final du premier Grand Chelem de l'année vendredi. Dans un 3e tour très serré, il a cédé en deux tie-breaks (7-6, 7-6) et 1h44 de jeu face au Serbe Nikola Milojevic, 139e mondial et tête de série 15 de ce tableau. Sur les 16 Français engagés tableaux dames et messieurs confondus (12 Bleus et 4 Bleues), aucun n'a réussi à s'extirper de ces qualifications.

Couacaud pourra regretter de n'avoir pas su convertir l'une de ses deux balles de break dans le deuxième jeu de la partie. Ce furent les deux seules occasions de ce match qui a fait la part belle aux serveurs.

