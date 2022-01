Ashleigh Barty parviendra-t-elle à être couronnée devant les siens ? A mi-chemin, la numéro 1 mondiale s'est jusqu'ici baladée, mais les obstacles seront encore nombreux sur sa route car beaucoup ont assumé leur rang, comme elle. Parmi les 16 rescapées de ce simple dames, 11 sont des têtes de série. Mieux, 6 des 8 premières ont passé la première semaine : Aryna Sabalenka, Barbora Krejčíková, Maria Sakkari, Iga Swiatek, Paula Badosa et Barty évidemment.

Souvent critiqué pour son manque de hiérarchie, le tennis féminin a donc pu compter sur ses têtes d'affiche jusqu'ici dans cet Open d'Australie. Bien sûr, il y a eu quelques sensations, la plus grande étant sans doute celle créée par Alizé Cornet face à Garbiñe Muguruza (tête de série 3) au 2e tour. La disparition précoce de l'Estonienne Anett Kontaveit (tête de série 6) a quelque peu déçu aussi, tant l'Estonienne avait fini 2021 et commencé 2022 en boulet de canon.

Pour découvrir les quarts, Cornet a besoin d'un nouvel exploit

Evidemment, le tournoi a perdu sa tenante du titre Naomi Osaka. Mais compte tenu de sa seconde partie de saison dernière, la surprise est relative. D'autant que celle qui l'a sortie, Amanda Anisimova, invaincue en huit matches en 2022, a confirmé par la même occasion son retour en forme étincelant (titre en préparation de Melbourne). La jeune Américaine pourrait représenter d'ailleurs un danger réel pour Barty en huitièmes. Autre choc alléchant, celui opposant Victoria Azarenka, titrée en 2012 et 2013 et qui a écrasé Elina Svitolina au 3e tour, à la championne de Roland-Garros Barbora Krejčíková.

Coupeuse de têtes dans ce tournoi, Alizé Cornet continuera-t-elle sur sa lancée ? Ce serait historique pour elle qui n'a jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem. La tâche s'annonce plus que complexe face à une Simona Halep en grande forme à nouveau. Mais après Muguruza et Zidansek, pourquoi ne pas faire aussi tomber la Roumaine ? Jamais deux sans trois, dit l'adage. Enfin dans le bas du tableau, si Iga Swiatek et Aryna Sabalenka tiennent leur rang face aux surprises Sorana Cirstea et Kaia Kanepi, elles se donneront rendez-vous pour un quart explosif. Cette seconde semaine s'annonce passionnante.

Les huitièmes de finale (ordre du tableau)

Ashleigh Barty (AUS/1) - Amanda Anisimova (EU)

Jessica Pegula (EU/21) - Maria Sakkari (GRE/5)

Barbora Krejčíková (RTC/4) - Victoria Azarenka (BLR/24)

Madison Keys (EU) - Paula Badosa (ESP/8)

Danielle Collins (EU/27) - Elise Mertens (BEL/19)

Simona Halep (ROU/14) - Alizé Cornet (FRA)

Iga Swiatek (POL/7) - Sorana Cirstea (ROU)

Kaia Kanepi (EST) - Aryna Sabalenka (BLR/2)

