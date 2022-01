Un Français et trois Françaises étaient en piste dès la première rotation matinale de cet Open d'Australie 2022. Si Benjamin Bonzi et Harmony Tan ont brillamment poinçonné leur ticket pour le 2è tour, Fiona Ferro et Kristina Mladenovic sont en revanche tombées sur plus fortes.

Benjamin Bonzi, une étape en plus

Il a été l'une des grandes révélations françaises de l'année 2021 et semble fermement décidé à maintenir le cap en 2022 : Benjamin Bonzi s'est brillamment offert la première victoire de sa carrière à l'Open d'Australie en surclassant l'Allemand Peter Gojowczyk, 6-3, 6-3, 6-3 en 1h34.

L'Allemand, huitième de finaliste du dernier US Open, a été dépassé du début à la fin par Bonzi qui a servi à la perfection (21 aces, aucune double faute), ne concédant pas la moindre balle de break et réussissant au total 44 coups gagnants. C'est ce qu'on appelle un départ de rêve pour le protégé de Lionel Zimbler, qui pourrait affronter au 2è tour le Russe Karen Khachanov.

Harmony Tan, une première réussie

Il s'en est fallu de quelques minutes, mais l'Open d'Australie a commencé par une victoire pour le clan français : celle de Harmony Tan qui, pour son premier match dans le tableau final à Melbourne, a parfaitement géré son match face à la Kazakhstanaise Yulia Putintseva, battue 6-3, 6-3 en 1h19.

Sur le court 16, Harmony, 107è mondiale, a déroulé un tennis agressif, mettant ainsi sous l'éteignoir une adversaire pourtant réputée en la matière en lui "passant" 25 coups gagnants (contre 6 seulement).

Fiona Ferro n'était pas (si) loin

Au 2è tour, Harmony Tan aura la lourde tâche d'affronter Elina Svitolina (n°15), qui a éliminé de son côté une autre Française, Fiona Ferro, 6-1, 7-6(4) en 1h32. Après une entame de match bien compliquée, la Niçoise a toutefois réussi à bousculer son adversaire, servant notamment pour le gain du 2è set à 5-4. Mais l'épouse de Gaël Monfils a su serrer le jeu au bon moment pour faire la différence au jeu décisif.

Un hic pour Kristina Mladenovic

La mission était difficile également pour Kristina Mladenovic, opposée d'entrée à la championne olympique, Belina Bencic, tête de série n°22. "Kiki" a fait de la résistance jusqu'à 4-4 dans le 1er set avant de subir l'accélération de la Suissesse, finalement gagnante 6-4, 6-3 en 1h29. Un peu trop d'inconstance du côté de Mladenovic, avec 29 fautes directes pour 23 points gagnants, tandis que Bencic a présenté un bilan équilibré (17/17).

