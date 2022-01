Longtemps, Alexander Zverev s'est couché de trop bonne heure en Grand Chelem. Mais ça, c'était avant. On ne gagnera jamais un Grand Chelem en première semaine. Mais on peut y perdre tout. L'Allemand a longtemps payé pour le savoir. Dans le meilleur des cas, il se frayait un chemin jusqu'en huitièmes de finale mais en laissant tellement de plumes qu'il le payait cash quand les affaires sérieuses s'amorçaient. Au pire, il trébuchait sur un des premiers obstacles. "Zverev est désespérant, il n'y arrivera jamais". Combien de fois a-t-on entendu ce refrain ?

Aujourd'hui, il a clairement changé de disque. Depuis son élimination au premier tour de Wimbledon en 2019, il a enchaîné neuf Majeurs en atteignant, a minima, les huitièmes de finale. Et les sueurs froides sont rares. Avec Gaël Monfils, il est le seul à Melbourne à avoir effacé ses trois premiers obstacles sans concéder le moindre set. Ce n'est que la deuxième fois de sa carrière qu'il y parvient, après l'Open d'Australie (déjà) 2020, quand il avait franchi un premier cap significatif en se hissant dans le dernier carré pour la première fois de sa carrière.

Il est venu ici pour gagner le tournoi et devenir numéro un

Sa marge est telle désormais sur des adversaires de ce type que même sans évoluer à 100% de son potentiel, il traverse cette semaine initiale sans frémir. "C'est très bon pour moi, jugeait-il vendredi. Je suis toujours plein d'énergie, ce qui est bon pour moi parce que les prochains matches seront beaucoup plus durs. Et je devrais jouer mieux que ça."

Sur son niveau de jeu depuis le coup d'envoi de la quinzaine, le champion olympique de Tokyo navigue loin de l'autosatisfaction. "C'est OK, solide", estime-t-il sobrement. Trop sévère avec lui-même, Zverev ? Pour son frère et entraîneur, Mischa, c'est révélateur de l'état d'esprit de son cadet. "Sascha veut être parfait, c'est pour ça qu'il est si dur avec lui-même, encore plus dur qu'il ne l'est d'habitude", a-t-il confié à Boris Becker et Matthias Stach dans le podcast d'Eurosport Allemagne "Matchball Becker".

Alexander Zverev ne cache pas ses ambitions. Il a joué cartes sur table en début d'année. Il veut devenir numéro un mondial et décrocher son (ou ses) premier titre majeur en 2022. "Il est venu ici pour gagner le tournoi et devenir numéro un", confirme Mischa Zverev. Soulever un trophée en Grand Chelem, c'est l'étape finale. Sur ses cinq dernières apparitions dans les quatre plus grands tournois du monde, il compte une finale (US Open 2020), deux demies (Roland-Garros et US Open 2021) et un quart (Australie 2021). L'an passé, il a buté à deux reprises sur Novak Djokovic sur dur, à Melbourne puis New York. C'est dire si l'absence du numéro un mondial lui ouvre des portes, peut-être encore plus qu'à d'autres, d'autant qu'il figurait dans sa moitié de tableau.

Contre Shapovalov, "se donner du temps"

Pour autant, ce n'est pas une autoroute qui attend l'Allemand, ne serait-ce que pour rallier les demi-finales. Avant un possible quart de finale contre Rafael Nadal, il va devoir se frotter à Denis Shapovalov dimanche. Tactiquement, Mischa Zverev estime que son frère devra s'adapter : "On sait que la balle de Shapovalov a beaucoup de top spin, surtout côté revers. Il aime jouer très vite. Contre lui, Sascha devra démarrer les échanges d'un peu plus loin. Il aura besoin de se donner un peu de temps."

Mais, même avec un quart de tableau coton, même avec Shapovalov en huitième puis Nadal en quart, ne pas voir Zverev en finale aurait valeur de coup d'arrêt pour le numéro 3 mondial. Sans Djokovic, il est l'homme à battre dans cette partie supérieure du tableau. A ce stade de sa carrière, la constance en seconde semaine ne doit constituer qu'un simple préalable à quelque chose d'autre. Quelque chose de plus grand. Il le sait. Zverev veut se coucher en même temps que le tournoi. Le dernier dimanche. Avant, quand que ce soit, ce sera toujours trop tôt.

