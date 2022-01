Tennis

Open d'Australie - "Je ne peux même pas aller pisser"... de Cressy à l'arbitre: Medvedev a pesté contre tout le monde

Très calme face à Nick Kyrgios et son public déchaîné au 2e tour de l'Open d'Australie, Daniil Medvedev s'est montré bien plus nerveux face à Maxime Cressy en 8e de finale lundi sur la Margaret Court Arena. Entre la chance de son adversaire, vainqueur du 3e set, et l'interdiction d'aller aux toilettes, le Russe a passé son temps à contester toutes ses mésaventures du jour, avant de se qualifier.

00:01:46, il y a 2 heures