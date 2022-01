Tennis

Open d'Australie - La paire Peers/Polasek facile face Mies et Krawietz : le résumé du match en vidéo

OPEN D'AUSTRALIE - La paire allemande composée d'Andreas Mies et Kevin Krawietz n'a pas fait le poids face John Peers et Filip Polasek lors des 8es de finale de double messieurs à l'Open d'Australie (6-1, 6-2). Le Slovaque et l'Australien, têtes de série n°5, se qualifient facilement pour les quarts de finale du tournoi. Retrouvez les temps forts de leur match en vidéo.

00:03:06, il y a une heure