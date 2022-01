Il avait soigneusement évité les caméras depuis le début de l'Open d'Australie. Au centre des critiques pour sa gestion de l'affaire Novak Djokovic, Craig Tiley n'avait pas encore réagi à l'expulsion du numéro 1 mondial, et finalement il ne l'a pas davantage fait pour sa première prise de parole lors d'une inteview accordée à la télévision australienne jeudi. Prenant soin d'éviter de revenir sur ses responsabilités, le patron du tournoi et de la fédération australienne de tennis (Tennis Australia) a toutefois réagi aux dernières rumeurs sur le règlement des frais de justice et de déplacement du Serbe.

Tennis Australia a-t-elle pris sa part de responsabilité dans les désagréments de Djokovic en lui remboursant les dépenses liées à sa défense et à son voyage inutile ? "Nous ne donnerons pas de détails sur les arrangements financiers que nous avons avec les joueurs, mais ces articles ne sont tout simplement pas vrais", s'est contenté d'indiquer Craig Tiley. Ce dernier en a profité pour affirmer qu'il ne démissionnerait pas de son poste, malgré sa gestion très critiquée du dossier.

Malgré le cas Humbert, pas d'augmentation du nombre de tests à l'horizon

Autre sujet brûlant : la maîtrise de la circulation du variant Omicron par l'Open d'Australie. Ces derniers jours, plusieurs joueurs avaient ainsi dénoncé le manque de tests et Ugo Humbert a, lui, indiqué avoir contracté le coronavirus après sa défaite face à Richard Gasquet au 1er tour. Le tournoi est-il assez rigoureux sur le plan sanitaire ? Son patron ne s'est en tout cas livré à aucune auto-critique.

"En arrivant en Australie, chaque joueur devait se faire tester, puis 5 à 7 jours plus tard, un deuxième test était requis. Et ça a bien marché depuis le début. La distanciation sociale est respectée, tous les joueurs portent le masque quand ils ne jouent pas. Les règles d'hygiène leur sont constamment rappelées pour qu'ils soient en sécurité et que les habitants de l'Etat de Victoria le soient également", a-t-il rappelé, en référence au protocole mis en place. Un seul mot d'ordre pour Tiley : que le tennis et l'actualité sportive pure reprennent leurs droits. Il va sans dire que le patron de l'Open d'Australie a tout intérêt à ce que la page Djokovic soit tournée.