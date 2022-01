Tennis

Open d'Australie - Le Top 5 des points de mardi : Daniil Medvedev métronome, Nick Kyrgios inspiré

OPEN D'AUSTRALIE - Medvedev métronomique et ultra-précis face à Laaksonen, Frech inspirée face à Halep, Kyrgios original devant Broady...: retrouvez, comme tous les jours durant le tournoi australien, les plus beaux points inscrits dans le tableau des femmes et celui des hommes. Ce mardi, il y a encore eu de très jolis coups. Voici un petit florilège.

