La Canadienne Leylah Fernandez, 24e mondiale et finaliste surprise du dernier US Open, a été éliminée dès le 1er tour de l'Open d'Australie par l'Australienne Maddison Inglis, 133e et bénéficiaire d'une invitation, après un match à sens unique. La gauchère s'est inclinée en deux manches (6-4, 6-2), mardi à Melbourne.

Ad

Inglis, 24 ans, n'avait encore jamais atteint le 2e tour du Majeur australien en deux participations. Elle affrontera la Française l'Américaine Hailey Baptiste (165e), tombeuse de Caroline Garcia, pour une place au 3e tour.

Open d'Australie Schwartzman - Krajinovic : les temps forts en vidéo IL Y A UNE HEURE

Fernandez, elle, encaisse à 21 ans un troisième échec consécutif au 1er tour à Melbourne. Outre sa finale à Flushing Meadows en septembre dernier, elle n'a jamais dépassé le troisième tour en sept Majeurs.

Open d'Australie Kontaveit - Siniakova : les temps forts en vidéo IL Y A UNE HEURE