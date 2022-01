Tennis

OPEN D'AUSTRALIE - Mannarino continue son marathon contre Karatsev et défend comme un beau diable

OPEN D'AUSTRALIE - Le Français vient de s'offrir le trosième set et mène désormais deux manches à une contre le numéro 15 mondial, Aslan Karatsev. Adrian Mannarino fait preuve d'une grande abnégation depuis maintenant plus de 3h30 de jeu et arrive à faire la différence sur de longs échanges comme en témoigne cette magnifique défense à la fin du troisième set. Revivez ce moment en vidéo.

00:00:28, 21/01/2022 à 14:35