A Melbourne, Novak Djokovic est un absent très présent. Pas une journée sans que l'on parle du numéro 1 mondial, renvoyé en Serbie à la veille de l'ouverture du tournoi. Vendredi, Marian Vajda, co-entraîneur de Djoko a critiqué la décision de la justice et du gouvernement australiens. John McEnroe, consultant Eurosport, s'est également penché sur le cas de Novak Djokovic.

Ad

Pour Big Mac, ça ne fait aucun doute. C'est un coup extrêmement dur pour l'homme aux 20 Majeurs au compteur. "Ça va le toucher durement, c'est une certitude”, a-t-il confié vendredi sur nos antennes. Et McEnroe ne s'arrête pas seulement aux conséquences sportives. Parce que si, dans l'état actuel des choses, Djokovic ne peut entrer sur le sol américain, voit les possibilités de s'aligner sur Roland-Garros et Wimbledon s'éloigner, le Serbe a brouillé son image. Assurément.

Open d'Australie Becker à Djokovic : "Ce sera plus facile si tu te fais vacciner" 14/01/2022 À 18:30

C'est difficile d'être aimé

"Il y a une incertitude autour de Roland, il aura besoin d'être vacciné pour jouer à Paris. Quid de Wimbledon ? C'est très regrettable pour un gars qui a travaillé aussi dur pour se faire aimer. C'est difficile d'être aimé. Et je sais ce que c'est d'avoir les gens contre vous… Mais au fond de vous-même, vous souhaitez être apprécié."

Si l'héritage sportif de Novak Djokovic est d'ores et déjà immense et sa trace indélébile, le Serbe, à l'issue d'une douzaine de jours rocambolesques, a brouillé une image qui, ces derniers mois, avait pourtant évolué. L'US Open, cette finale perdue et cette communion avec le public du Arthur-Ashe avaient changé quelque chose. Et puis, patatras.

"Quand il a perdu face à Medvedev à l'US Open, alors qu'il n'était qu'à deux doigts de réussir le Grand Chelem, il a reconnu que sa plus grande émotion avait été liée au public, abonde John McEnroe. L'Australie est l'endroit où il est le plus aimé et il n'a même pas pu y jouer. C'en est ridicule. Je ne sais pas à quoi ressemblera la suite." Novak Djokovic le sait-il lui-même ?

Nadal a craint "tous les jours" de ne jamais pouvoir revenir

Open d'Australie Le visa de Djokovic à nouveau annulé par le gouvernement australien 14/01/2022 À 07:11