Osaka en reconquête ?

Avec Naomi Osaka, on ne sait jamais tout à fait sur quel pied danser. La Japonaise avait réussi un début de saison convaincant il y a deux semaines à Mellbourne, avant de déclarer forfait avant sa demi-finale en raison officiellement d'une blessure à l'abdomen, plus sûrement d'un état de fatigue généralisé. Inquiétant ? Finalement, non. L'ancienne n°1 mondiale (tête de série n°13 cette année en Australie) a réussi une bonne entrée en lice ce lundi matin face à la jeune Colombienne Camila Osorio, victorieuse l'an dernier de son premier titre sur le circuit WTA, chez elle à Bogota.

Malgré, tout de même, un taux de déchets assez important (28 fautes directes), Osaka a globalement imposé sa force de frappe sans trembler. Après une saison 2021 difficile pour différentes raisons extra-sportives, l'ancienne patronne du tennis féminin est-elle en mesure de réussir son opération reconquête du sommet ? A confirmer, tout de même, lors des prochains tours.

Sakkari n'a pas ri

Programmée en première rotation sur la Rod Laver Arena juste avant Osaka, Maria Sakkari (n°5), de son côté, ne s'était pas amusée face à celle dont le nom est l'homonyme de son prénom, à savoir l'Allemande Tatjana Maria. Cette dernière menait notamment 4-3 dans le 1er set puis 5-4 et 6-5 dans le 2e set, passant à deux points de gagner celui-ci. Mais, fidèle à elle-même, la demi-finaliste de Roland-Garros et de l'US Open 2021 a parfaitement serré le jeu quand il fallait.

Jabeur en dos mineur

Finalement, la première tête d'affiche éliminée de cet Open d'Australie l'a été sans jouer : Ons Jabeur (n°9) a en effet été contrainte à déclarer forfait en raison d'une blessure au dos, celle-là même qui l'avait poussée à l'abandon lors de quart de finale contre Anett Kontaveit, la semaine dernière à Sydney. Un coup dur pour celle qui s'annonçait comme une vraie outsider dans ce tournoi.



