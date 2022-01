Open d'Australie

Il y aura encore beaucoup de bruit samedi à Melbourne. Ashleigh Barty a l'occasion ce jeudi de se qualifier pour la finale chez elle mais le public australien sait déjà qu'il pourra s'enflammer pour ses joueurs dans deux jours. La finale du double messieurs opposera deux paires 100% Aussies. Matthew Ebden et Max Purcell se sont qualifiés les premiers, battant Rajeev Ram et Joe Salisbury (N.2) en deux manches (6-3, 7-6). Mais ce sont surtout les fantasques Nick Kyrgios et Thanasi Kokkinakis qui ont fait plaisir au public en battant Horacio Zeballos et Marcel Granollers (N.3), là aussi en deux sets (7-6, 6-4).

On peut dire que Kyrgios et Kokkinakis ont mis un joyeux bordel dans le tableau de double messieurs. Avec leur style bien à eux, parfois très proche de la limite, ils ne se sont pas faits que des amis mais ils sont désormais à un match de leur premier titre en Grand Chelem. Certes pas en simple mais ils prennent un tel plaisir ensemble... Zeballos et Granollers, pourtant spécialistes et têtes de série numéro 3, n'ont pas résisté. Dans la première manche, les deux Australiens ont eu besoin d'un jeu décisif dans lequel ils ont conclu sur leur seconde balle de set (7/4).

Avec un break acquis dès le début de la seconde manche, on aurait pu imaginer que tout se passerait bien pour Nick Kyrgios. Mais même le public australien peut parfois le faire sortir de ses gonds. A 4-2, il s'est permis un doigt d'honneur envers les tribunes avant de casser sa raquette sur le débreak adverse. Une péripétie seulement puisque leur second break, les deux amis l'ont fait au meilleur moment. A 5-4, Granollers et Zeballos ont cédé et lâché la partie (7-6, 6-4). Samedi, l'ambiance devrait être dingue avec quatre Australiens sur le court. Reste à savoir si Kyrgios et Kokkinakis resteront assez calmes pour aller au bout d'un rêve qu'ils n'avaient pas envisagé avant de débuter la quinzaine.

